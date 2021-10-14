Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsalda Kadın Danışma Grubu" üyelerinden oluşan kadın çiftçiler ile Toplumsal Cinsiyet-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimi alan yayımcı ve danışmanlara, kadın çiftçi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini incelemek üzere Bursa'ya teknik geziler düzenlendi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Kırsalda Kadın Danışma Grubu" üyelerinden oluşan kadın çiftçiler ile Toplumsal Cinsiyet-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık eğitimi alan yayımcı ve danışmanlara, kadın çiftçi örgütlenmelerini ve faaliyetlerini incelemek üzere Bursa'ya teknik geziler düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü - Orta Asya Bölge Alt Ofisi (FAO SEC) işbirliğinde yürütülen "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi" (TAYDAP) kapsamında Eskişehir pilot il seçilmişti. Projenin sonucunda oluşturulan Kırsalda Kadın Paydaş Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Danışma Grubu (KKDG) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 10 Aralık 2020 tarihinde Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği" kuruldu.

Kurulan dernek üyeleri ve onların önderlik ettiği İnönü Oklubalı, Sivrihisar Kaymaz, Mahmudiye Kaymazyayla ve Seyitgazi Sarıcailyas mahallelerinde bulunan 14 kadın çiftçi, 7 paydaş danışma gurubu üyesi ve 15 yayımcı teknik personelle birlikte teknik geziler yapıldı. Teknik gezi sonrasında kadın çiftçiler, aldıkları teorik eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne onlara sundukları bu fırsattan dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da

Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da

Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehirli kadın çiftçiler Bursa'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:22:20. #1.17#