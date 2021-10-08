Eskişehirli Çocuklar, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiler - Haberler
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Eskişehirli Çocuklar, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiler

Bültenler - Haberler | Güncel
Eskişehirli Çocuklar, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiler

Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar, hayvanları yakından görme fırsatı yakalayarak, keyifli bir gün geçirdiler.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği projeleri kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu ve dezavantajlı çocukların eğitim gördüğü Es Çocuk Evi'nden 3-6 yaş grubu öğrenciler hizmet alıyor. Kreşlerin açılması kararı ile birlikte yüz yüze eğitimlerin de başladığı Es Çocuk Evi, çocuklar için düzenlenen sosyal aktiviteler ile çocukların yüzünü güldürüyor.

Bu kapsamda son olarak hayvanat bahçesini ziyaret eden minikler, hem hayvanları yakından görme fırsatı yakaladılar, hem de hayvanat bahçesi görevlilerinden yaban hayvanları hakkında bilgi aldılar. Öğretmenleri ile birlikte hayvanat bahçesinde dolu dolu bir gün geçiren çocuklar, geziden mutlu ayrıldı. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için gezi düzenlediklerini belirten Es Çocuk Evi yetkilileri, 3-6 yaş grubu arasındaki sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan çocukların eğitim hayatından eksik kalmaması için çalışmalarının süreceğini belirttiler.

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Haber: Eskişehirli Çocuklar, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ettiler - Haberler
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