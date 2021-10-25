Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Törenle Açıldı

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

ESTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine; TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve eski Orman Ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, vali yardımcıları, rektör yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program ESOGÜ'nün tanıtım film gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti.

"Eskişehir Teknik Üniversitesi 2021- 2022 yılı akademik yılı açılış törenine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Üniversitelerimiz aklın ve bilimin egemen olduğu, bilginin üretilerek insanlığın hizmetine sunulduğu eğitimin yaşamla bütünleştiği son nokta olan bilim ve kültür yuvalarıdır. Üniversitelerin en önemli görevlerinin başında ülkelerin ihtiyacı olan eğitimli donanımlı nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve bu yolda üretilen yeni bilgileri paylaşarak tüm dünyanın hizmetine sunmaktır.

Gençlerimizi bilimin ışığı altında ülke ihtiyaçlarına ve istihdam politikasına uygun olarak yetiştirmek bilimsel, teknik ve kültürel anlamda inceleme ve araştırmalar yapmak ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmak ve bilim adamı yetiştirmek gibi çok büyük önemli sorumlulukları olan üniversitelerimizin de her bakımdan çağa uygun, ileri düzeyde bir yapıya da kavuşturulmasının, istenen nitelikte insan gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacağı da asla unutulmamalıdır.

Eğitim doğumla başlar ve bir ömür boyu devam eder. İnsan öğrenmeyi bıraktığı anda yaşlanmıştır. Öğrenmeyi terk eden kişi ister 20 ister 80'inde de olsun yaşlıdır. Geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak teknolojinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Şu anda güç silah değil bilgidir. Tecrübenin yegane okulu hayattır. Unutmayın akıllı insan başkalarının tecrübesinden yararlanan insandır. Hayat mutlaka tebessüm ederek bakın. Hiç ama hiç ümitsiz olmayın.

Sevgili gençler,

Üniversite yıllarınızı çok iyi değerlendirmeli ve kendi branşlarınızda çok iyi yetişmelisiniz. Yine unutmamalıyız ki aileleriniz sizler için büyük fedakarlıklar yapmakta dolayısıyla onların bu emeklerini ve beklentilerini boşa çıkartmamak sizlerin görevidir.

Üniversitemizin sizlere sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirmeniz ve az öncede vurguladığım gibi ülkesine milletine ve ailesine faydalı, ülkesinin geleceğine yön verebilecek, her türlü meşakkatin içerisine bende varım diyebilecek bir gençlik bu anlamda sizler olmalısınız.

Sizlerin görev sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirebileceğinize inancımız tamdır. Biz ona yürekten inanıyoruz ve sizlere güveniyoruz. "

Konuşmalardan sonra program, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, "Paris Anlaşması-İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadelede Türkiye'nin Yol Haritası" konulu 2021-2022 Akademik Yılı açılış dersini vermesiyle son buldu.

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