Eskişehir Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral desteği - Haberler
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Eskişehir Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral desteği

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir Şehir Hastanesi palyatif servisinde yatan hastalara moral desteği

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde "Dünya Palyatif Bakım Günü" etkinlikleri kapsamında palyatif servisinde yatan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde "Dünya Palyatif Bakım Günü" etkinlikleri kapsamında palyatif servisinde yatan hasta ve hasta yakınları için moral etkinliği düzenlendi.

Hastane Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte, serviste kalan yaşlı hastaların moralinin yüksek tutmak için Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Topluluğu müzik dinletisinde bulundu.

Etkinliğe katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Sağlık İl Müdürdü Prof. Dr. Uğur Bilge, Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ve diğer ilgililer serviste yatan hastalarla birlikte pasta kesti.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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