Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a Ziyaret

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretKütahya'mızın yetiştirdiği önemli bürokratlardan Ömer ULU İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret etti.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretKütahya'mızın yetiştirdiği önemli bürokratlardan Ömer ULU İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret etti. Gediz Erdoğmuş köyünden olan Ömer ULU çeşitli ilçelerde Kaymakamlık, Vali yardımcılığı, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı gibi önemli görevler ifa eden hemşerimiz 20. 08. 2021 tarihli kararname ile Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığına atandı. Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ Kütahya İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU' ya bilgiler verdi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ziyaret sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU' ya çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Kaymakamı ULU'da İl Genel Meclisi Başkanı YILMAZ'a çalışmalarında başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
Magazin Alişan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Gazeteler Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Demir Çelik Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 22:45:09. #1.12#