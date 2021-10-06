Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a Ziyaret

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretKütahya'mızın yetiştirdiği önemli bürokratlardan Ömer ULU İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'ı ziyaret etti. Gediz Erdoğmuş köyünden olan Ömer ULU çeşitli ilçelerde Kaymakamlık, Vali yardımcılığı, Ankara Büyük Şehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı gibi önemli görevler ifa eden hemşerimiz 20. 08. 2021 tarihli kararname ile Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığına atandı. Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ Kütahya İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU' ya bilgiler verdi. İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ziyaret sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eskişehir Odunpazarı İlçesi Kaymakamı Ömer ULU' ya çalışmalarında başarılar diledi. Odunpazarı Kaymakamı ULU'da İl Genel Meclisi Başkanı YILMAZ'a çalışmalarında başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri