Eskişehir deneyimlerini paylaşıyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat ayından itibaren her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'Çocuk Hakları' konulu ulusal deneyim paylaşım toplantıları devam ediyor. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticilerinin bir araya geldiği Ekim ayı toplantısında yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalar, iklim krizi çalışmaları, arıları yaşatmak için gerçekleştirilen faaliyetler, çocukların doğru beslenmesi, akran zorbalığı, kamu denetçiliği ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için planlanan çalışmalar görüşüldü.

Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Nilüfer, Çiğli, Karabağlar, Balçova, Giresun, Odunpazarı, Muğla Büyükşehir, Lüleburgaz, Tarsus, Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Çankaya Belediyesi ile -25 Derneği, Çocuk Dostu Harita, Anadolu Üniversitesi SODİGEM, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı ve Uçan Süpürge gibi birçok yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

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