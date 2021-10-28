Eskişehir'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'deki FETÖ davasında 9 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 9 sanığa hapis cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 9 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, terör örgütünün üniversite yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan K.K, Y.K, A.Ö, C.A, O.K, İ.Y, E.Ö.U, H.Y. ile E.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 9 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 10 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş...

 Son dakika gündem: 'Bataklık operasyonu'nda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Son dakika gündem: "Bataklık operasyonu"nda yakalanan sözde örgüt yöneticisine FETÖ üyeliğinden hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title