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Son Dakika | Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim etti

Son dakika haberi... Eskişehir'de bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 4 bin 235 avro bulunan çantayı polis ekiplerine teslim etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu ve içerisinde 4 bin 235 avro bulunan çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir vatandaş, içerisinde döviz ve kişisel eşyaların bulunduğu çanta buldu. Duyarlı vatandaş, bulduğu çantayı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek polis ekiplerine teslim etti. Çantanın içerisinde bulunan 4 bin 235 avro ve kişisel eşyalar sahibine verildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Yolda bulduğu yüklü miktardaki dövizi polise teslim etti

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