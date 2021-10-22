Eskişehir'de "yol vermeme" kavgasında silahla ateş ettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de "yol vermeme" kavgasında silahla ateş ettiği iddia edilen zanlı yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de

Eskişehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada, yoldan geçen bir kadının silahla vurularak yaralanmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de trafikte iki sürücü arasında çıkan kavgada, yoldan geçen bir kadının silahla vurularak yaralanmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Güllük Mahallesi Baysal Sokak'ta Elvan C'nin (36) silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş ettiği iddia edilen zanlı Aykut Batuhan G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, minibüsün okul servisi olduğunu fark etmeyerek kargo firması aracı zannettiğini, olayda kullandığı tabancayı ise Porsuk Çayı'na attığını iddia etti.

Olayda kaldırımdan seken kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanan Elvan C'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli Aykut Batuhan G, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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