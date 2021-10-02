Eskişehir'de vakalar düştü, Bilecik ve Kütahya'da artış var

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artarken, Eskişehir'de düşüşe geçti. Kütahya ve Bilecik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, en çok artış görülen iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 18-24 Eylül haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 301,63'ten 14,4 oranında azalarak 287,23'e düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 337,44'ten 82,02 artışla 419,46'ya çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 259,70 seviyesinden 74,98 oranında artarak 334,68'e yükseldi.

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