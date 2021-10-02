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Eskişehir'de vakalar düştü, Bilecik ve Kütahya'da artış var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de vakalar düştü, Bilecik ve Kütahya'da artış var

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artarken, Eskişehir'de düşüşe geçti.

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artarken, Eskişehir'de düşüşe geçti. Kütahya ve Bilecik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, en çok artış görülen iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 18-24 Eylül haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 301,63'ten 14,4 oranında azalarak 287,23'e düştü. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 337,44'ten 82,02 artışla 419,46'ya çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 259,70 seviyesinden 74,98 oranında artarak 334,68'e yükseldi.

KÜTAHYA VE BİLECİK İLK 10'A GİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bilecik ve Kütahya'nın en çok vaka artışı görülen ilk 10 şehir arasında aldığını belirterek, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

Öte yandan 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 78.2, Bilecik'te 75.0, Kütahya'da ise 70.5 olarak açıklandı.

HARİTALAR 'KIRMIZI'

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü.


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