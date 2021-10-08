Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe ve İstiklal mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların evleri ve eklentilerindeki aramada, 982,77 gram bonzai, 81,3 gram metamfetamin, 15,50 gram esrar ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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