Eskişehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Altuner idaresindeki 03 AAC 136 plakalı kamyon Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolu 86. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Özdemir'in kullandığı 23 AAJ 494 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ali İhsan Altuner, otomobil sürücüsü Mehmet Özdemir ile araçta yolcu olarak bulunan Alper Özdemir'e, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.