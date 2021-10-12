Eskişehir'de tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Eskişehir'de tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de tır devrildi: 1 yaralı

Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıkuyu mahallesinden Çifteler istikametine gelen Süleyman V. idaresinde ki 16 MEB 56 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ardından çıkan yangın sonrasında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza sonrasında trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de tır devrildi: 1 yaralı

Eskişehir'de tır devrildi: 1 yaralı

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