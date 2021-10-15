Eskişehir'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan" aranan S.K'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen iki kişinin ifadelerine başvurdu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Fuat Oktay
Magazin
Spor Burak Elmas Sergio Perez Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Murat Kurum Meral Akşener Rüya Tabirleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 13:32:38. #1.13#