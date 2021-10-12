Eskişehir'de sulama kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tırın, sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tırın, sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Vali idaresindeki 16 MEB 56 plakalı tır, Kadıkuyusu Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Aracın alev aldığı tırın sürücüsü hafif yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.