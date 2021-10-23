Eskişehir'de restoranda işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de restoranda işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de restoranda işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de restoranda çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de restoranda çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Baturhan Abacı'nın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhsan Ö. ve Sinan İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Murat N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir restoranda 21 Ekim'de İhsan Ö. (28) ile Baturhan Abacı (25) ve Veysel B. (32) arasında kavga çıkmıştı. Silahla yaralanan Abacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheliler İhsan Ö, Murat N. ve Sinan İ. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Eskişehir'de restoranda işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de restoranda işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title