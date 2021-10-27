Eskişehir'de restoranda çıkan silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de restoranda çıkan silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de restoranda çıkan silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Eskişehir'de restoranda çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili firari şüpheli yakalanarak tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de restoranda çıkan ve bir kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili firari şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Baturhan Abacı'nın öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen firari şüpheli Veysel B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Böylece olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir restoranda 21 Ekim'de silahla yaralanan Abacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheliler İhsan Ö, Murat N. ve Sinan İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İhsan Ö. ve Sinan İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Murat N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı

İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title