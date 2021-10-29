Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı - Haberler
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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