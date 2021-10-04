Eskişehir'de PCR testi zorunluluğuna ilişkin yeni kararlar alındı - Haberler
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Eskişehir'de PCR testi zorunluluğuna ilişkin yeni kararlar alındı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de PCR testi zorunluluğuna ilişkin yeni kararlar alındı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Eskişenir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun PCR zorunluluğuna ilişkin 27 Ağustos tarihli ve 39 No'lu kararının 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin iptaline karar verildiği kaydedilen açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de PCR testi zorunluluğuna ilişkin yeni kararlar alındı - Haberler
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