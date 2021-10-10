Eskişehir'de öğrenciler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı İlçe Milli Müdürlüğü tarafından "Tepebaşı Bilim Şenliğinde Buluşuyor" adlı bilim şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'ndan hareketle Eskişehir'de öğrenim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin bilim, teknoloji, sanat ve kültürel alanlarda farkındalık ve yetkinlikler kazanmalarını sağlayarak bilim okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerini amaçlayan bilim şenliği 7-9 Ekim'de gerçekleştirildi.

Tepebaşı Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve yürütücülüğünü Dr. Funda Çıray Özkara'nın gerçekleştirdiği bilim şenliği kapsamında Eskişehir Anadolu Lisesi, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ve Ali Güven Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde bilim, kültür ve sanat alanında 42 farklı atölye, 6 bilim söyleşisi, karma resim sergisi ve konser düzenlendi.

Şenliğin Eskişehir Anadolu Lisesindeki kapanış törenine, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.