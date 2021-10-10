Eskişehir'de kullanılmayan taş ocağından hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de kullanılmayan taş ocağından hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kullanılmayan taş ocağından hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağıçağlan Mahallesi'nde faal olmayan taş ocağından bazı metal malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri Ö.A, M.Ö. ile Z.A'yı çalıntı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö. ve Z.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de kullanılmayan taş ocağından hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler
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