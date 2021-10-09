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Eskişehir'de kaybolan kadın bulundu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kaybolan kadın bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan kadın bulundu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolan kadın bulundu.

Yukarıılıca Mahallesi'nde yaşayan R.K'dan (38) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden AFAD, AKUT, DAK, OBAK, ANDA ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kayıp kadın evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hafif yaralı bulunarak ailesine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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