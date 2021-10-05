Eskişehir'de kavgada silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Asilzade Sokağı'nda bir apartmanda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı tabancayla Tarık Ö. ile Barış Z'ye ateş ettiği öne sürülen Nazmi A, olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri Tarık Ö'nün öldüğünü belirledi. Yaralanan Barış Z. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerden Bayram Ç'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suç aleti silahla yakalanan Nazmi A'nın ise Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.