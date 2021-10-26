Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 9 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haberi Kaydet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerindeki aramalarda, 402 bin 800 dal bandrolsüz makaron, 73 bin 500 dal sarılmış sigara, 40 kilogram bandrolsüz tütün ile 60 mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title