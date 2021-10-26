Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 9 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerindeki aramalarda, 402 bin 800 dal bandrolsüz makaron, 73 bin 500 dal sarılmış sigara, 40 kilogram bandrolsüz tütün ile 60 mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.