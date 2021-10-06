Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Eskişehir'de, 19 yaşındaki Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, zanlı Amjed M.M'ye yardım ettiği öne sürülen ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan Sarhan S.A'nın (32) da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Amjed M.M'nin Yenibağlar Mahallesi'ndeki komşularının bilgisine başvurdu. Komşular, genç kızın kaybolduğu gün kadın çığlık sesi duyduklarını belirtti.

Özel ekip, zanlı Amjed M.M'nin kaçak yollarla Bulgaristan'a gitmek için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile İstanbul'a korsan taksiyle gittiğini, Aksaray'da göçmen kaçakçılarına 2 bin 300 dolar ödediğini de tespit etti.

Ayrıca Amjed M.M'nin evinde ele geçirilen testerede bulunan örneğin, genç kızın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleştiği belirlendi.

Öte yandan, olay günü Amjed M.M. ile Sally Ali Challab Al-Abbood'un Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda birlikte yürüdüklerini gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Amjed M.M. Kırklareli, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, 3 zanlı tutuklanmıştı.

Genç kızın, evine girerken kaydedilmiş görüntüleri bulunan Amjed M.M'nin, bir hırdavatçıdan önce balta satın aldığı, bir süre sonra baltayı testereyle değiştirmek için işletmeye geri döndüğü ve gece saatlerinde birçok kez kıyafet değiştirerek farklı çöp kutularına poşetler attığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.