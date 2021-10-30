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Eskişehir'de ilginç nakliye yöntemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de ilginç nakliye yöntemi

Eskişehir çevre yolunda seyir halindeki bir tırın, yük bağlama kısmında koltuk taşınması görenleri hayrete düşürdü.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir çevre yolunda seyir halindeki bir tırın, yük bağlama kısmında koltuk taşınması görenleri hayrete düşürdü.

İlginç olay, Eskişehir-Bursa karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir tırın, yük bağlama kısmında yer alan koltuk görenleri şaşırttı. Eşya taşımak için ilginç bir yöntem seçen sürücü, aynı zamanda da trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Tırın arkasında bulunan koltuğu gören çevredeki sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de ilginç nakliye yöntemi

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