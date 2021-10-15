Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan K.A. ile Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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