ESKİŞEHİR'DE 'GIDA DENETİM SEFERBERLİĞİ' BAŞLADI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 2021 yılında toplam 8 bin 168 gıda ve yem işletmesine denetim yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Eskişehir'de, İl Müdürlüğü ekipleri 43 personelle birlikte Batıkent Mahallesi'ndeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün de katıldığı denetimlerde, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen ve dolap sıcaklıklarının ölçümleri yapıldı. Denetimleri sadece ceza yazmak için değil, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksatlı düzenlediklerini söyleyen Gümüş, Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında bugün Eskişehir'de ekip arkadaşlarımızla beraber, gıda seferberliğinin bugünkü aşaması olan satış yerleri denetimini gerçekleştiriyoruz. Bu denetim seferberliği, farkındalık yaratmak maksadıyla halkımızın bilinçlendirilmesi, esnafımızın, iş yerlerimizin, çalışanlarımızın hepsine pandemi sonrasında kendimizi hatırlatma anlamında yapmış olduğumuz bir etkinlik. Gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan toplam 43 kişilik denetim ekibimizle sadece ceza yazmak için değil, rehberlik etmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksatlı bu uygulamayı yapıyoruz diye konuştu.

'ESKİŞEHİR'DEN 98 ÜLKEYE GIDA İHRACATI VAR'

Eskişehir'den 98 ülkeye gıda ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Gümüş, şunları söylediVatandaşımızın sofrasına gelen her türlü gıdanın güvenliğini sağlamak, vatandaşların sağlıklı gıda tüketiminin önünü açmak ve iş yerlerinin de bu konuda üretim, temin ve satış yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz devam edecek. Yıl içerisinde yapmış olduğumuz işletme denetimlerinde, her bir işletme yılda en az bir defa mutlaka denetlenir. Numuneler alınır, analize gönderilir. Analiz sonucu uygunsuz çıkan ürünler için imha ve idari para cezası gibi işlemler uygulanır. 2021 yılında toplam 8 bin 168 gıda ve yem işletmesine denetim yaptık. Ayrıca Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüzün denetim ekibi tarafından sadece il içerisinde tüketilen ürünler değil, başka illere hatta başka ülkelere sevkiyatı yapılan gıda ürünlerinin denetimleri başka ülkelerin mevzuatına uyumluluk açısından değerlendirmeye tabi tutulur. Eskişehir'den yapmış olduğumuz gıda ihracatımız şu an itibarıyla 98 ayrı ülkeye yapılmakta. Bunların da denetimleri arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır.