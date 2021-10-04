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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında mahkemece "gasp" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin Gündüzler Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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