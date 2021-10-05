Eskişehir'de, firari 8 FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR'de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalanarak, cezaevine konuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bulundukları adresler tespit edilen 8 hükümlü savcılık talimatıyla düzenlenen baskınlarda yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri