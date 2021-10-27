Eskişehir'de eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultandere Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'ta Tahir Y. (35) ile eşi Sibel Y. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Sibel Y, mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla eşi Tahir Y'yi göğsünden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Tahir Y, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tahir Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Sibel Y, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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