Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan T.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, narkotik detektör köpeği "Alfa"nın da katıldığı aramada, 73 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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