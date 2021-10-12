Eskişehir'de devrilen TIR alev aldı; sürücü yaralı - Haberler
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Eskişehir'de devrilen TIR alev aldı; sürücü yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de devrilen TIR alev aldı; sürücü yaralı

ESKİŞEHİR'de, devrilerek alev alan TIR, kullanılamaz hale gelirken, sürücü Süleyman Vali ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, devrilerek alev alan TIR, kullanılamaz hale gelirken, sürücü Süleyman Vali ise yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, Çifteler ilçesine bağlı Kadıkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Vali'nin kullandığı 16 MEB 56 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yan yattı. Sürücü Vali, alev alan TIR'dan yaralı olarak kendisi çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Sürücü Süleyman Vali ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. ?Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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