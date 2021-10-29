Eskişehir'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndan başlayan ve yürüyüşe ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberi Kaydet