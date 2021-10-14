Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığının yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığının yargılanmasına devam edildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığının yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de tartıştığı iki kişiden birini öldürüp, diğerini yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı iki kişiden birini öldürüp, diğerini yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali B. (47), olayda ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ali G. ile taraf avukatları katıldı.

Baba Selami G'ye yönelik "kasten öldürme" ve oğlu Ali G'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ali B, savunmasında önceki ifadelerini tekrarladı.

Ali G. ise aralarındaki husumet nedeniyle kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Ali B'nin teklifi üzerine olay günü sanıkla konuşmak için Yunuskent'te buluşmak üzere sözleştiklerini anlattı.

Buluşma yerine babası Selami G. ile gittiğini belirten Ali G, "Bir süre sonra sanık Ali B. ve eşi bulunduğumuz yere geldi. Bıçakla benim üzerime doğru yürüdü. Bu sırada araya giren babama 'Sen aradan çık, benim işim Ali ile 'dedi. Ben bıçaklanınca baygınlık geçirdim. Sonra babamı bıçaklamış. Ben sadece babamı yerde yatar vaziyette gördüğümü hatırlıyorum." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanığın Ali G'ye karşı eyleminin "tahrikle kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değiştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de 4 Ocak 2021'de Gökmeydan Mahallesi'nde Ali B. ile buluşan Selami G. ve oğlu Ali G. arasında tartışma çıkmıştı. Ali B. tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Selami ve Ali G. hastaneye kaldırılmıştı. Selami G, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Ali B. ise tutuklanmıştı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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