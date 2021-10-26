Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığına 32 yıl hapis cezası - Haberler
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Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığına 32 yıl hapis cezası

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığına 32 yıl hapis cezası

Eskişehir'de tartıştığı bir kişiyi öldürdüğü, oğlunu da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı bir kişiyi öldürdüğü, oğlunu da yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 32 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Selami G'ye yönelik "kasten öldürme", maktulün oğlu Ali G'ye karşı da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu Ali B. (47) ile taraf avukatları katıldı.

Ali B. savunmasında, 11 aydır cezaevinde olduğunu belirterek "Vicdan azabı çekiyorum. Kasten öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olay aniden gelişti, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.

Eskişehir'de 4 Ocak 2021'de Gökmeydan Mahallesi'nde Ali B. ile buluşan Selami G. ve oğlu Ali G. arasında tartışma çıkmıştı. Ali B. tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Selami ve Ali G. hastaneye kaldırılmıştı. Selami G, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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