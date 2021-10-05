Eskişehir'de aşı olmayan üniversite öğrencilerden PCR testi istenmeyecek - Haberler
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Eskişehir'de aşı olmayan üniversite öğrencilerden PCR testi istenmeyecek

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Eskişehir'de aşı olmayan üniversite öğrencilerden PCR testi istenmeyecek

ESKİŞEHİR'de yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden 2 doz aşı olmayanlar için istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden 2 doz aşı olmayanlar için istenen PCR testi zorunluluğu iptal edildi.

Eskişehir Valiliği'nce internet sitesinden yapılan açıklamada, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullara girmek isteyen öğrenci velilerinden ve yurtlarda görevli tüm personelden 2 doz Covid-19 aşısı olmayanlar için istenen negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun PCR zorunluluğuna ilişkin 27.08.2021 tarihli ve 39 no'lu kararının 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

KARAR NEYDİ?

İptal edilen kararda, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin velilerinden eğitim kurumlarına girmek, yüz yüze eğitim gören üniversite öğrencilerinden ve yükseköğretim kurumlarında görevli tüm personelden ile tüm resmi ve özel yükseköğretim yurtlarında kalan öğrencilerden, bu yurtlarda görevli tüm personelden aşı olmayanlar için negatif sonuçlu PCR testi istenmesi zorunlu hale getirilmişti.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde yaklaşık 70 bin öğrenci örgün eğitim görüyor.


Eskişehir'de aşı olmayan üniversite öğrencilerden PCR testi istenmeyecek

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