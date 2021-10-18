Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.