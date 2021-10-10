Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
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Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki 26 UZ 501 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Ankara kara yolu Babadat Mahallesi yakınında kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Aynı yöne seyreden iki otomobil ile bir tır da kazaya karıştı.

Mehmet Y. dahil araçlarda bulunan ve kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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