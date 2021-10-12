Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 milyon 330 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 milyon 330 bin bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.