Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi

Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 milyon 330 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 milyon 330 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 milyon 330 bin bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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