Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 milyon 330 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 milyon 330 bin boş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda, 3 milyon 330 bin bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri