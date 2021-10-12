Eskişehir'de 3 milyon 330 bin makaron ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince yapılan baskında 'makaron' olarak bilinen 3 milyon 330 bin adet filtreli boş sigara kağıdı ele geçirilirken, depo sahibi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, depoda yasa dışı yollarla getirilen çok sayıda filtreli sigara kağıdı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, depo sahibi M.Ç.'yi gözaltına aldı. Depodaki aramalarda 3 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., ifadesi için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.