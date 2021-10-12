Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoda arama yapıldı. Depoda yapılan aramada, 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Haber: Eskişehir'de 3 milyon 330 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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