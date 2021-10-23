Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak etti yere getirmektir" - Haberler
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Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak etti yere getirmektir"

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir organize sanayi bölgesinde (Eskişehir OSB) düzenlenen HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 46 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreninde konuştu.

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir organize sanayi bölgesinde (Eskişehir OSB) düzenlenen HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 46 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreninde konuştu.

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak etti yere getirmektir

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak etti yere getirmektir

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak etti yere getirmektir

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak etti yere getirmektir

Son Dakika | ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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