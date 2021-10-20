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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsalda çalışmalarına devam ediyor

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsalda çalışmalarına devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Sakintepe Mahallesi, İstiklal Caddesi'ndeki alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler bu hafta, Porsuk Çayı Sokak'ta yol yapımına başladı.

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi yağışları başlayana kadar yol yapımı çalışmalarını sürdürecek. İş programı kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücülere daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için yolları yenilemeye devam edecek.

Ekipler, çalışmaların olduğu bölgelerde sürücüleri hız kuralları ve trafik işaretçilerine uyulması konusunda uyarılarını tekrarladılar.

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