Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kırsalda çalışmalarına devam ediyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi yağışları başlayana kadar yol yapımı çalışmalarını sürdürecek. İş programı kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücülere daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için yolları yenilemeye devam edecek.

Ekipler, çalışmaların olduğu bölgelerde sürücüleri hız kuralları ve trafik işaretçilerine uyulması konusunda uyarılarını tekrarladılar.

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