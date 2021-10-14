Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yol çalışmalarını hızla sürdürüyor

Sorumluluk alanında bulunan yollarda kış mevsimi başlamadan önce tamamlamak için yapım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz haftalarda Mahmudiye Tokathan'daki çalışmayı tamamlayarak, Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde asfalt sathi kaplama çalışmasına başladı. Yaklaşık 2.5 kilometre olan yolun alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmaları da tamamlandı.

İş programı kapsamında yol çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, Yazılıkaya-Kayı-Gökçekuyu Mahalleleri arasındaki beton yol çalışmasının da sürdüğünü ifade ettiler.

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