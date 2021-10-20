ESKİŞEHİR ALZHEİMER DERNEĞİ, BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'İ ZİYARET ETTİ

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve yönetim kurulu üyeleri Elif Gürkaynak, Bilge Koylu, Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Tintaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında Büyükerşen'e bilgi verdi. Gerçekleştirmek istedikleri yeni projeleri de ziyarette sunan Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Demet Özbabalık Adapınar, destekleri için Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti. Alzheimer hastalığının hem bu hastalığa yakalanan vatandaşlar hem de yakınları için oldukça zor süreçleri barındırdığını belirten Başkan Büyükerşen, "Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de 2017 yılında hizmete açtığımız Gündüz Yaşam Merkezimiz ile Alzheimerlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Merkezimize her gün gelen bireyler çeşitli etkinlikler ve çalışmalarla günlerini eğitmenlerimiz ile geçiriyorlar. Bu sayede de hasta yakınları gündüz kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Eskişehir Alzheimer Derneğimizin de çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gerçekleştirilecek yeni projelerde başarılar diliyorum" dedi.

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