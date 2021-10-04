Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin ailesi, 'mezar yeri değişikliği' kararına itiraz etti - Haberler
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Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin ailesi, "mezar yeri değişikliği" kararına itiraz etti

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin ailesi,

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, kocasının naaşının, başkent Harare'deki Ulusal Kahramanlar Mezarlığı'na nakledilmesine ilişkin mahkeme kararına itiraz etti.

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, kocasının naaşının, başkent Harare'deki Ulusal Kahramanlar Mezarlığı'na nakledilmesine ilişkin mahkeme kararına itiraz etti.

News24'ün haberinde, Grace Mugabe'nin, eşinin mezar yeri değişikliğine ilişkin mahkeme kararının bozulması için bugün Yüksek Mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Zimbabve'nin bağımsızlığını kazandığı 1980'den itibaren başbakan ve devlet başkanı sıfatlarıyla ülkeyi 37 yıl yöneten Mugabe, 2017 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası görevinden istifa etmişti.

Mugabe'nin 2019 yılında tedavi gördüğü Singapur'da 95 yaşında vefat etmesinin ardından, cenazesi ailesi tarafından başkent Harare'ye 90 kilometre mesafedeki memleketi Kutama köyüne defnedilmişti.

Sulh Mahkemesi, geçen ay Mugabe'nin cenazesinin usullere uygun defnedilmediğine ilişkin bir yerel kabile şefinin itirazını dikkate alarak, eski liderin naaşının Harare'deki Ulusal Kahramanlar Mezarlığı'na nakledilmesine karar vermişti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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