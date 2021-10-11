'Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler' kitabı raflardaki yerini aldı - Haberler
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"Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler" kitabı raflardaki yerini aldı

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Halkla ilişkiler tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan "Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler" isimli kitap raflarda yerini aldı.

Halkla ilişkiler tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan "Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler" isimli kitap raflarda yerini aldı.

İletişim danışmanı ve yazar Emine Kazan, kaleme aldığı eserde, halkla ilişkilerin eski Türklerde ve Osmanlı Devleti'nde nasıl olduğu, yöneten-yönetilenler arasındaki ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü ele alıyor.

Tarihin, bir halkla ilişkiler uzmanının gözüyle yeniden yorumlandığı ve halkla ilişkiler yöntemlerinin örnekleriyle yer aldığı kitap Yakamoz Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Dünyanın seçkin üniversitelerinde kaynak kitap olarak yer alan "Eski Türkler ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler" kitabı, Toronto, Oxford, Harvard, University of Michigan gibi önemli kuruluşların kütüphanesine de girdi.???????

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Eski Türklerde ve Osmanlı'da Halkla İlişkiler' kitabı raflardaki yerini aldı - Haberler
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