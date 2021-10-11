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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki: "Ülkeyi dünyadaki diktatörlük destekçileri yönetir oldu"

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki:

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ülkeyi, "Arap Baharı'nın düşmanları" olarak adlandırdığı çevrelerin ve dünyadaki tüm diktatörlük destekçilerinin yönettiğini belirtti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, ülkeyi, " Arap Baharı'nın düşmanları" olarak adlandırdığı çevrelerin ve dünyadaki tüm diktatörlük destekçilerinin yönettiğini belirtti.

Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde toplayan kararlarına karşı halkın düzenlediği gösterilerin ardından Facebook sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Said'in politikalarını eleştiren Merzuki, "(Said) Ulusal egemenlik için ağlıyor oysa ki biz bir ömür boyu bunu savunduk, o geldi ve bunu hiçe saydı. Gerçekleştirdiği darbeyle halkı parçaladı. Devlet kurumlarını, perde arkasından onun arkadaşları, Arap Baharı'nın düşmanları ve dünyadaki diktatörlük destekçileri yönetir oldu." ifadelerini kullandı.

Said'in kararlarına karşı düzenlenen gösterilere değinen Merzuki, "meşruiyetini, 'halkın isteği' yalanından alan darbeye karşı yeni bir zafer kazanan halkı tebrik etti ve darbeyi sona erdirecek kar topunun giderek büyüdüğünü" kaydetti.

Tunus'ta 10 Ekim'de "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Hareketi"nin çağrısıyla başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan Tunuslular, Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarına karşı gösteri düzenlemişti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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