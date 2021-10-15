Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında 'Frankofoni Zirvesi'ne dair açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı - Haberler
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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında "Frankofoni Zirvesi"ne dair açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı el-Munsif el-Merzuki hakkında Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı soruşturma açıldığı bildirildi.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı el-Munsif el-Merzuki hakkında Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalardan dolayı soruşturma açıldığı bildirildi.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Tarhani, " Cumhuriyet Savcısı, Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesi'nde Merzuki hakkında soruşturma başlattı." dedi.

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında çarşamba günü yayınlanan röportajında, "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Kays Said ise, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.

Said, yurtdışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Öte yandan Tunus Diplomatlar Sendikası, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Merzuki'nin "yabancı bir ülkenin yetkililerini ülkesine karşı cezai önlemler almaya davet ettiği" iddia edilmişti.

Sendika, Merzuki'nin diplomatik pasaportunun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Suçlamaları reddeden Merzuki ise yaptığı açıklamada ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını söylemişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında 'Frankofoni Zirvesi'ne dair açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı - Haberler
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